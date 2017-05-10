Хворостовский может выступить на Дворцовой площади в День города

В честь Дня города на Дворцовой площади пройдет концерт классической музыки и оперы. Сейчас ведутся переговоры с баритоном Дмитрием Хворостовским на участие в мероприятии.

В день города Петербурга на Дворцовой площади может выступить известный баритон Дмитрий Хворостовский. С певцом в данный момент ведутся переговоры. Гала-концерт на главной площади города станет кульминацией празднования дня Северной столицы. Об этом рассказал председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

На Дворцовой площади выступит оркестр Михайловского театра. Праздничный концерт начнется в девять вечера 27 мая.

Всего на День города запланировано 173 мероприятия самых разных видов: не только концерты, но и спортивные соревнования, театральные премьеры и другое.

Кроме того, на главной площади города запланирован еще один симфонический концерт. В День славянской письменности, 24 мая, на Дворцовой выступят сразу несколько хоров под аккомпанемент симфонического оркестра. Всего в нем будет участвовать около трех тысяч артистов и музыкантов. При этом Полтавченко призвал своих коллег записываться в хоры. А уже 28 мая на площади перед Эрмитажем состоится будет праздноваться чемпионство хоккейного клуба СКА.

Ранее Piter.tv сообщал, что в День города ведущие певцы мира исполнят лучшие оперные композиции на Дворцовой.

Фото: Instagram / hvorostovsky

Видео: Instagram / avroradudevan