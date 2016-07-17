Хвала гражданскому обществу: Ильдара Дадина официально выпустили на свободу

Сегодня, 26 февраля 2017 года оппозиционного активиста Ильдара Дадина выпустили на свободу. Социальные сети пестрят первыми фотографиями и видеозаписями чудесного освобождения

Оппозиционного активиста Ильдара Дадина освободили из исправительной колонии № 5 в Рубцовске Алтайского края через четыре дня после отмены приговора президиумом Верховного суда. Об этом сегодня сообщил телеканал "Дождь"

"Моя супруга иногда в сердцах говорила, что в России нет гражданского общества. Если бы его не было, то и меня бы, наверное, уже не было. Спасибо вам, честные люди, я вас люблю", — отвечает Ильдар Дадин.

Освобождение Дадина произошло аккурат после того, как в колонию доставили официальный документ из Верховного суда. В данном акте говорилось об отменене приговора Дадину. Стоит отметить, что 22 февраля Верховный суд России отменил приговор Ильдару Дадину, который был осужден за неоднократные нарушения при проведении массовых меропориятий. "Уголовное дело в отношении Дадина прекратить, — заявил судья. — Освободить его из-под стражи и признать право на реабилитацию".



Видео: YouTube, Katerina Fomina

Фото: Twitter, @navalny

