Памяти художника: Илья Глазунов о России и современном искусстве

Вчера, 9 июля, в Москве не стало известного советского и российского художника Ильи Глазунова. Канал Piter.TV публикует фрагменты интервью с мастером живописи, снятого несколько лет назад.

В минувшее воскресенье, 9 июля, в Москве скончался художник Илья Глазунов. Ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества умер на 88-м году жизни. Причиной смерти Илья Глазунова стала сердечная недостаточность. Смерть легенды российского искусства подтвердили его коллеги и родственники.

Шесть лет назад, в 2011 году канал Piter.TV снимал первую после долгого перерыва выставку мастера в Санкт-Петербурге. Тогда художник поделился с нами своими взглядами на разные вопросы: от национальной темы до отношения к современному искусству. Предлагаем вашему вниманию самые яркие фрагменты этого интервью. На них Илья Глазунов предстал таким, каким был всю жизнь: эмоциональным, ярким, бескомпромиссным и невероятно искренним.