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Художница из Петербурга нарисовала Михаила Горбачева грудью
Сегодня, 12:05
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Butenko
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Художница из Петербурга нарисовала Михаила Горбачева грудью

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Арт-активист Ирина Романовская продолжает штамповать портреты знаменитостей при помощи разных частей тела.

Петербургская художница необычным способом поздравила Михаила Горбачева с 86-летием. Известная портретистка Ирина Романовская написала изображение первого президента СССР своей грудью. Заметим, что до этого петербурженка в такой же технике рисовала портреты выдающихся спортсменов, артистов и политиков: от бразильца Халка до Михаила Боярского и Владимира Путина.

Что касается портрета Горбачева, то он состоит из двух частей. Верхнюю часть картины составляет собственно сине-белый портрет Михаила Горбачева. В нижнем отделе картины находится расколотый апельсин с серпом и молотом, символизирующий развал Советского Союза. В комментарии к портрету Ирина Романовская выразила сожаление в связи с развалом СССР, однако не стала озвучивать критику в адрес героя своей работы. 

Свои портреты Ирина Романовская рисует при помощи груди 3-го размера. В этом ей помогают сложные трафареты и специальная гипоаллергенная краска.

 

 

Фото: Ирина Романовская

Теги: ирина романовская , михаил горбачев , новости петербурга , портрет грудью , художница ирина романовская
Категории: Новости России Новости СПб Топ сюжетов

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