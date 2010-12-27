Художница из Петербурга нарисовала Михаила Горбачева грудью

Арт-активист Ирина Романовская продолжает штамповать портреты знаменитостей при помощи разных частей тела.

Петербургская художница необычным способом поздравила Михаила Горбачева с 86-летием. Известная портретистка Ирина Романовская написала изображение первого президента СССР своей грудью. Заметим, что до этого петербурженка в такой же технике рисовала портреты выдающихся спортсменов, артистов и политиков: от бразильца Халка до Михаила Боярского и Владимира Путина.

Что касается портрета Горбачева, то он состоит из двух частей. Верхнюю часть картины составляет собственно сине-белый портрет Михаила Горбачева. В нижнем отделе картины находится расколотый апельсин с серпом и молотом, символизирующий развал Советского Союза. В комментарии к портрету Ирина Романовская выразила сожаление в связи с развалом СССР, однако не стала озвучивать критику в адрес героя своей работы.

Свои портреты Ирина Романовская рисует при помощи груди 3-го размера. В этом ей помогают сложные трафареты и специальная гипоаллергенная краска.

Фото: Ирина Романовская