Хозяйка агрессивного питбуля заплатит 75 тысяч покусанной петербурженке

Покусанная бойцовской собакой петербурженка через суд добилась компенсации за нападение питбуля и бездействие владелицы питомца.

Как сообщает пресс-служба горпрокуратуры, Василеостровский районный суд оценил пострадавшее от укусов собаки предплечье женщины, а также общий испуг в 75 тысяч рублей.



Напомним, что нападение произошло еще в сентябре 2016 года, когда пострадавшая выгуливала своего домашнего питомца во дворе одного из домов на Васильевском острове. В это время из-за кустов неожиданно выскочил питбуль без намордника и вцепился в руку женщины. Собака истицы тоже пострадала. По словам заявительницы, хозяйка бойцовского пса наблюдала за происходящим и даже не пыталась его остановить.



Денежную компенсацию заплатит хозяйка агрессивной собаки. Решение суда в силу ещё не вступило.