Хорошие новости: Мисс Вселенная, невеста-тиранозавр, Дрю Бэрримор и рэп-лекции

Никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды. Только хорошие новости на Piter.TV. Здравствуйте! Сегодня поговорим о самом "красивом" конкурсе, о невесте в костюме тиранозавра, скоростной Дрю Бэрримор и рэпе про Ивана Грознаго.

Накануне состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная". В этот раз прекрасной обладательницей короны стала представительница Франции Ирис Миттенар. В тройку финалистов также, вошли представительницы Гаити и Колумбии.





А жительница Северной Каролины вполне могла бы выиграть конкурс "Мисс-комедия". Речь идет об Элизабет Гарднер, которая решила подшутить над возлюбленным и пришла на собственную свадьбу в надувном костюме тиранозавра. Посмеявшись над реакцией своего жениха, Элизабет все-таки сняла костюм и на церемонию отправилась, как и полагается, в белом платье.





Еще одна любительница посмеяться американская актриса Дрю Бэрримор установила сразу три мировых рекорда. Во время телепередачи "The Tonight Show" Бэрримор за 22 секунды накрасила губы 10 девушкам и парням, затем пробежала сквозь 10 бумажных баннеров, а в завершении примерила гигантский парик шириной более двух метров. Шуточные рекорды актрисы зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса.



Но удивляли на это неделе не только женщины! Преподаватель из Москвы Василий Кузнецов на уроке истории провел ученикам рэп-лекцию об Иване Грозном и Смуте.





Будем надеяться, что инициатива Василия Кузнецова найдет отклики и в других школах. На этом у нас все, и помните: никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды. Только хорошие новости на Piter.TV.

Использованы материалы сайта youtube