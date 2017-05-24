Видео: Хор из трех тысяч человек спел на Дворцовой площади

В честь Дня славянской письменности и культуры на глвной площади Северной столицы выступил хор из трех тысяч человек. На Дворцовой исполнили народные песни и песни известных авторов.

В среду, 24 мая, в Северной столице отметили День славянской письменности и культуры. В честь этого праздника на Дворцовой площади выступил огромный сводный хор. В 2017 году число участников оказалось рекордным для таких мероприятий: выступало три тысячи человек

Детские, юношеские и молодежные хоры пели в сопровождении живой музыки симфонического оркестра. Дирижировал хором заслуженный артист России главный дирижер Камерного хора Смольного собора Владимир Беглецов.

Зрителей на площади собралось не мало. Но все же у многих возникал вопрос, кого больше: певцов или слушателей. Все желающие могли присоединиться к юным хористам. На площади раздавали буклеты с текстами песен. Но для большинства зрителей это было не нужно: в репертуаре у сводного хора были самые популярные песни, известные многим с детства. Выступление транслировали на большие экраны.

Видео: Instagram / danya_karpova, larissasoy, svswan, mariannayuryevna