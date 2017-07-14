Эксперт: в Петербургских водоемах чаще всего находят холодильники и покрышки

В первые выходные лета прошел Международный день очистки водоемов. Александр Ингилевич, занимавшийся уборкой мусора в озерах Петербурга, признался, что чаще всего в воде плавают покрышки и холодильники.

В начале июня в Петербурге прошел Международный день очистки водоемов. В рамках этого мероприятия петербургские активисты по главе с Александром Ингилевичем, секретарем Комиссии географии океана Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества, убирали отходы на берегах озер и вылавливали крупный мусор из воды.

"Чего мы только не доставали за все это время из водоемов: и холодильники, и двухъярусные кровати, – признается эксперт. – Но самый популярный мусор , конечно, – это покрышки. К сожалению, забава есть такая – катать покрышки в воду. Они очень весело катятся, с одной стороны, зрелище очень приятное глазу. А с другой стороны, все это дело тонет, и проблемы копятся годами и десятилетиями".

Александр Ингилевич также рассказывает, что в одном только маленьком пруду, который находится в историческом месте в Павловске, он вместе со своей командой выловил, по меньшей мере, 18 покрышек, не считая пластика и стекла.

Необходимо также отметить, что Русское географическое общество совместно с различными дайвинг-клубами и волонтерами вот уже более 15 лет проводят самые разнообразные акции и мероприятия по очистке водоемов, как в Петербурге, так и в других городах страны.

Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV