Холли Берри выложила фото, где она голышом лежит на стекле

На странице кинозвезды в социальной сети Instagram появилось предельно откровенное фото.

Холли Берри продолжает покорять инстаграм своими горячими фотоснимками. На этой неделе 50-летняя звезда Голливуда выложила в Сеть очередное откровенное фото. На нем смуглокожая красавица предстала абсолютно обнаженной. В кадр попало голое тело актрисы, просвечивающее через мутное стекло. Для фотосессии американке пришлось лечь на стеклянное покрытие, но она не испугалась такой задачи. В итоге фотография получилась волнующей, но не пошлой: на ней вряд ли можно разглядеть детали внешности Холли Берри. За 12 часов пост получило около 90 000 "лайков" от юзеров со всего мира: в комментариях отметились и русские поклонники мулатки.

Как и полагается любителям "обнаженной философии", Холли Берри подписала кадр глубокомысленной фразой. В ней звезда мирового шоу-бизнеса заявила, что "свобода для нее - это отсутствие страха". Видимо, под этой свободой Берри имела в виду отсутствие страха обнажаться перед камерой даже в возрасте 50 лет.

Это уже не первый подобный пост за последнее время. Так, недавно Холли Берри запостила в Instagram фото в прозрачной накидке из ситца, которое возбудило многих ее фанатов.

Фото: Instagram, Холли Берри