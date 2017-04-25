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Задиристое видео из Казахстана: разгневанные девушки устроили массовую драку на льду

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Между хоккеистками "Томирис" и "Айсулу" произошла потасовка. Женщины сошлись на льду в кровопролитной битве за победу в чемпионате страны.

В минувший понедельник, 24 апреля, хоккеистки "Томирис" и "Айсулу"  устроили массовую драку во время матча в рамках чемпионата Казахстана. Инцидент произошел на льду Дворца спорта им. Балуана в Алма-Ате. Очевидцы происшествия, шокированные поведением девушек, тем не менее, зафиксировали побоище на видео, которое за сутки посмотрели почти 45 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как сначала девушки оживленно о чем-то спорят, а спустя несколько секунд и вовсе пускают в ход кулаки. Что стало причиной потасовки, пока неизвестно. Вероятно, все дело было в матче за чемпионский титул, который в итоге завоевали спортсменки из "Айсулу".

Впрочем, пользователи сети иронично подмечают, что, возможно, массовой дракой девчонки просто пытались привлечь к себе внимание зрителей. "Серьезный спорт не имеет ничего общего с честной игрой!" – комментируют ролик в интернете. 

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Ростова: местный ОМОН избил болельщиков "Спартака".

Видео: youtube,  shaibakz

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Категории: Лента новостей Мировые новости Спорт

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