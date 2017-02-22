Хоккеисты СКА обыграли "Витязь" в 1/8 Кубка Гагарина

Петербуржцы одержали победу со счетом 3:1

Битва хоккеистов в Ледовом дворце завершилась победой петербургских хоккеистов: СКА переиграли подольский "Витязь" со счетом 3:1.

Победа в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина удалась благодаря трем шайбам, забитым СКА в ворота "Витязя". В матче со стороны хозяев льда отличились: Белов (19:41), Гусев (33:29), Дадонов (40:27). Гости ответили одним голом Алексея Макеева (29.01).

Вторая встреча матча состоится в Ледовом Дворце уже завтра, в День защитника отечества, 23 февраля 2017 года.

Видео: instagram