Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице "Спартака"

Шайба случайно угодила в лицо ребенку

Во время хоккейного матча между петербургским СКА и московским "Спартаком" в ходе третьего периода произошло небольшое ЧП. Из-за непредвиденной случайности шайба залетела на трибуну в сектор С2, и там попала в лицо маленькой девочке.

Ребенку понадобилась экстренная медицинская помощь. У девочки оказалась сильно рассечена губа. Хоккеисты "Спартака" сразу стали сигнализировать врачам, чтобы те оказали помощь юной болельщице, которая вместе с родителями бегом покинула трибуну.

Отметим, матч для московской команды окончился проигрышем – уже десятым подряд. Выиграл, таким образом, петербургский клуб СКА.

Видео: из инстаграм