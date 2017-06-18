Хит-кино: плохие девчонки, Молния Маккуин и Орбита 9

Привет, киноманы! Эта неделя порадует нас сумасшедшей комедией о безбашенном девичнике в Майами. Драйвовая вечеринка в честь свадьбы оборачивается нелепой смертью красавчика-стриптизёра. Девушки пытаются найти выход из сложившейся ситуации и не попасть в поле зрения полиции.

"ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ"



Они творят одну глупость за другой, и картина, у которой в начале немало неуклюжих шуток, после гибели стриптизера становится уморительной. Кстати, глупости творят не только главные героини. Жених Джесс, когда получает от невесты истеричный и непонятный звонок, решает, что любимая готова его бросить, и он на всех парах устремляется в Майами. Его поездка оказывается не менее нелепой и безумной, чем приключения его невесты.



Стоит сказать, что «Очень плохие девчонки» являются "женским" ремейком популярной комедии, вышедшей ещё в 1998 году - «Очень дикие штучки».







Кстати, В 2015-ом году фильм попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев.



"ТАЧКИ-3"



Ещё одно сумасшедшее приключение вы сможете увидеть в кинотеатрах на этой неделе. Мультфильм «Тачки 3» вышел в прокат 15 июня. Полюбившийся зрителям «Молния» Маккуин встречает нового соперника Джексона Шторма, что оборачивается невероятно захватывающим приключением гонщика-победителя и его друзей.



Все вокруг твердили, что Джексону нет равных, но Маккуин твердо намерен доказать, что он все еще лучший в своем деле. А поможет ему в этом молодая Крус Рамирес, у которой есть собственный взгляд на то, как Маккуину прийти к победе.







Режиссёр двух первых частей Джон Лассетер отметил, что мультфильм будет очень эмоциональным и близким по духу первой картине.



"ОРБИТА 9"

Для любителей серьёзных, научно-фантастических фильмов в прокат вышел фильм «Орбита 9». Это история о секретном эксперименте по колонизации космоса и необычной девушке Элене, способной изменить будущее человечества.

Елене 20 лет и почти всю свою жизнь она провела в одиночестве на борту космической станции «Орбита 9». Она верит, что ее жизнь посвящена одной единственной цели, но даже не подозревает, что является частью огромного научного эксперимента. Однажды на Орбите 9 появляется Алекс, который изображает астронавта, якобы прибывшего починить одну из систем жизнеобеспечения станции. Не в силах смотреть на страдания девушки, он открывает ей глаза на происходящее и теперь им придется бороться за свое существование с могущественной корпорацией.





В интервью одна из исполнительниц главных ролей Белен Руэда сказала, что фильм пытается донести до зрителя всю опасность научных экспериментов, которые так актуальны в эру технического прогресса.



Не жалейте времени на отличные фильмы. Встретимся в кино!



Екатерина Суворова, Евгений Гареев



Видео: канал Piter.tv