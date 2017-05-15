Hi_news: последние новости из "яблочного" мира

Всем привет. В эфире Hi_news. Новости о науке и новых технологиях. Сегодня я расскажу вам о последних новостях из мира Apple. "Яблочная" корпорация не перестает удивлять новыми разработками. Каких сюрпризов стоит ожидать в ближайшем будущем, узнаете в этом выпуске.

Несмотря на недавние заявления Тима Кука о том, что Apple больше интересует дополненная реальность нежели виртуальная, последние патенты компании говорят об обратном. Яблочная корпорация активно работает над проектом VR шлема.

По словам разработчиков визуально очки виртуальной реальности будут напоминать модели других производителей. Устройство будет иметь пару линз, датчик расстояния, сенсорную панель и кнопки управления смартфоном, который, кстати, будет активно взаимодействовать со шлемом. Чтобы погрузить в 3D пространство необходимо будет вставить Iphone в специальный отсек, после чего надеть шлем.

Кроме того, разработчики предусмотрели поддержку виртуального ассистента Siri, поэтому управлять содержимым на экране смартфона можно будет с помощью голосовых команд. Заявку на создание VR шлема компания подала еще в 2015 году и за два года значительно продвинулась в своей работе.

Анонс устройства должен был состояться уже в этом году, однако многие считают, что мир к массовому внедрению VR гаджетов еще не готов ввиду нехватки соответствующего контента, поэтому релиз аксессуара может быть отложен до следующего года.

Apple Watch нового поколения может стать еще умнее. Компания решила усовершенствовать гаджет и добавить в него функцию слежения за рационом питания своего владельца. Об этом свидетельствует еще один патент компании.

Интеллектуальный подсчет калорий обеспечит сканер, который будет считывать информацию о продукте в соответствии с заранее заданными параметрами. Кроме того, часы станут серьезным конкурентом для диетологов. Гаджет даст пользователю рекомендации относительно оптимального времени для приема пищи, а также составит меню из конкретных блюд в соответствии с желаемым результатом.

2017 год может стать самым прибыльным для Apple. Наконец-то завеса тайны приоткрылась, и мы узнали даты презентации и старта продаж Iphone 8. Вставать в очередь за новинкой можно будет уже в октябре этого года.

Сами разработчики называют новую модель iPhone революционной. Ожидается, что у него будет функция по распознаванию радужной оболочки глаза или сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей. Устройство также будет обладать двойной камерой на задней панели и фронтальной 3D-камерой. Новый iPhone получит экран без рамок и стеклянный корпус, позволяющий заряжать устройство дистанционно.

Цена на смартфон для российского покупателя составит примерно 60 тысяч рублей.

На этом у нас все. Следите за последними техническими новинками и будьте в курсе Hi_news.