Harley-Davidson отозвала почти 60 тысяч мотоциклов

Около 57 тыс. мотоциклов американская компания "Harley-Davidson" добровольно отозвала. Причина тому - выход из строя маслопровода , что может привести к попаданию масла на заднюю шину мотоцикла.

Как сообщает "Интерфакс", под отзыв подпадают модели Electra Glide Ultra Classic, Police Electra Glide, Police Road King, Road King, Road King Special, Street Glide, Street Glide Special, Road Glide и Road Glide Special, выпущенные со 2 июля прошлого года по 9 мая текущего года.



Компания заявила, что что получила 9 сообщений о неисправности маслопровода, которая привела к весьма печальным последствиям: две аварии и одна травма.



Компания "Harley-Davidson" была основана в 1903 году. На сегодняшний день она является крупнейшим производителем мотоциклов в США.



Компания производит массивные мотоциклы для езды по шоссе, которые иначе называются «чопперы».