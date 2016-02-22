Предложение руки и сердца Ханне сделали в День Святого Валентина

На самом "любвеобильном" шоу 2017 года, певица Ханна рассказала нашим корреспондентам о школьном времени валентинок, о самом романтичном мужском жесте, который когда-либо для нее делали и о предложении выйти замуж.

На празднике любви "Big Love Show", который 10 февраля проходил в Ледовом дворце, в преддверии Дня всех влюбленных, мы, конечно же, не могли не спросить у певицы о школьной забаве. Почта влюбленных - одна из главных февральских забав детства и Ханна прекрасно помнит это время:

"Я помню, у меня всегда было больше всех валентинок, я знаю, это не скромно, но, тем не менее, я их постоянно собирала, домой приносила огромный пакет и это, наверно, был один из самых долгожданных праздников в детстве".

Девушка рассказала, что недавно приехав домой, как раз перебирала всю эту гору открыток в виде сердечек. Но романтические сюрпризы, конечно же, на школьном периоде не закончились. На наш вопрос, какой же был самый романтичный поступок мужчины в ее жизни, Ханн вдумчиво отвечает:

"Когда я училась в институте, один мой друг подарил мне цветочный магазин. Да, он выкупил все цветы, что были в цветочном магазине и привез мне их службой доставки домой. Я просто поднималась домой, к подъезду подъехал грузовик и я не понимала, что вообще грузовик делает у нашего дома. И когда из него начали выносить цветы, я подумала, кто же это такой счастливчик, кому столько цветов? Когда я поднялась к себе домой на второй этаж я поняла, что все эти цветы мне, и, наверное, это был один из самых романтических поступков от мужчины ко мне".

День Святого Валентина для певицы особенно важен, ведь помимо памяти о школьных валентинках, букетов цветов и романтичных прогулок и встреч, в этот день она получила, наверное, самый важный сюрприз в ее жизни:

"Мой муж сделал мне предложение 14 февраля, 2 года назад, и, конечо, я этот день аряд ли когда либо забуду. Поэтому, для нас это не просто праздник, не просто день любви, а именно семейный праздник, поэтому, я жду не дождусь уже, когда он наступит, для нас это такое огромное событие".

Видео: PiterTV

Ксения Крохина, Анастасия Усцова, Дарья Молчанова