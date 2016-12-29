Источник сообщил, что Халк может вернуться в "Зенит" до 2018 года

Знакомый с работой селекционеров петербургского футбольного клуба источник рассказал, что бразилец рассматривает вариант краткосрочной аренды.

Любимый петербургскими болельщиками полузащитник Халк может вернуться в ФК "Зенит". По сообщениям источника АБН, переход-возвращение бразильца может пройти в летнее или следующее зимнее межсезонье.

Близкий к работе селекционеров клуба человек рассказал, что футболист подумывает о краткосрочной аренде. Халк планирует вернуться в состав сборной Бразилии, чтобы сыграть на чемпионате мира в 2018 году. А из петербургского клуба его регулярно вызывали в сборную.

Бразильский спортсмен присоединился к "Зениту" в сентябре 2012 года. За четыре сезона он сыграл в 148 матчах. На них он сумел забить 77 голов. В составе клуба из Северной столицы Халк выиграл чемпионат России, кубок и суперкубок страны. В июне 2016 года все болельщики были потрясены и расстроены переходом бразильца в китайский клуб. "Шанхай Теллэйс" заплатил за Халка 56 миллионов. Это стало рекордным трансфером для российского чемпионата.