В сети опубликовали жуткие кадры смертельного наезда на водителя автобуса в Тюмени

32-летний водитель перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса проезжающей иномарки

Жуткая авария произошла накануне вечером, 16 мая, на улице Щербакова в Тюмени.

Около 19 часов 32-летний работник автопарка перебегал проезжую часть в неположенном месте и угодил под колеса автомобиля "Киа" под управлением 22-летнего местного жителя.

Очевидец опубликовал жуткие кадры с места аварии. На кадрах видео погибший мужчина лежит на проезжей части укрытый простыней. На месте происшествия стоит карета неотложной медицинской помощи. Работают сотрудники ГИБДД. Сообщается, что мужчина погиб моментально.

Накануне Piter.TV опубликовал видео наезда на людей водителем иномарки в Якутске, чтобы остановить драку.

Видео: YouTube/Igor Birukov