Хабаровск: сначала убили целую семью с двумя маленькими детьми, а затем сожгли

После ликвидации пожара в одном из частных домов в Хабаровске обнаружены тела двух женщин и малолетних детей с признаками насильственной смерти

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В ночь на вторник, 24 января, на Карельской улице города Хабаровска в одном из частных домов разгорелся пожар. После ликвидации пожара в доме нашли тела 34-летней женщины, и ее двух малолетних детей 2014 и 2015 годов рождения. Позднее в пристройке было обнаружено тело 83-летней пожилой женщины. При осмотре тел погибших были обнаружены следы насильственной смерти.

По факту данной трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По предварительным данным злоумышленник убил членов семьи, а затем поджег дом. Помимо дома, горела и машина, которая стояла так, чтобы перекрыть проезд. Входные двери были заблокированы. Местные жители, живущие по соседству, сообщили, что в доме недавно сделан капитальный ремонт, заменена вся электропроводка. Хозяин дома имел бизнес, связанный со строительством.

В деле появился главный подозреваемый. Это внук погибшей пожилой женщины. Иванов П.Н. 1980 года рождения. Мужчина объявлен в розыск.

В настоящее время расследование продолжается.

Видео: Piter.TV

Фото: dpskontrol_125rus