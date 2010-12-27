Гуси-экстремалы собрали пробку на Леонтьевской улице в Пушкине

Автомобилисты вынуждены были пропускать вальяжно переходящих дорогу гусей на Леонтьевской улице в городе Пушкин.

Необычна пробка собралась в Пушкине во вторник, 21 февраля. Днем в городе на Леонтьевской улице машины были вынуждены замедлить движение из-за гусей. Обленившиеся птички переходили дорогу. При этом экстремалы выбрали участок, где автомобиль едва ли сбрасывает скорость.

Очевидцы сообщают о гусях на дороге и выкладывают фотографии. Местные жители отмечают, что недалеко от места необычного ЧП находится кафе. Именно в нем гуси и живут. Время от времени птицы уходят гулять. Иногда они пересекают проезжую часть.

Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" похвалили водителей. Они отличились удивительным терпением и спокойно дожидались, пока гуси перейдут дорогу.

В воскресенье, 19 февраля, утром Петербург взбудоражило другое событие: на проспекте Гагарина заметили оленя. Поймать рогатого пешеходы попытались сотрудники полиции. Спасатели и полицейские искали специалистов. Чтобы те помогли с транспортировкой зверя. Также решали, куда отправить беглеца.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург