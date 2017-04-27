Полтавченко предложил петербуржцам взяться за метлы и грабли

Губернатор Северной столицы пригласил горожан на День благоустройства. Районные администрации готовят выдачу инвентаря для добровольцев.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к горожанам. Он позвал всех неравнодушных присоединиться к общегородскому Дню благоустройства. Ранее Piter.tv сообщал, что общегородской субботник пройдет в Петербурге 29 апреля. Точки проведения уборки можно посмотреть на сайте Жилищного комитета. Каждая площадка подготовила развлечения для волонтеров: концерты, соревнования, угощения.

Глава города сказал, что участие в субботнике – это возможность внести вклад в благоустройство города. В рамках акции в Петербурге высадят пять тысяч деревьев, почти 125 тысяч кустарников и 400 тысяч первых цветов. Всего же в этом году Северную столицу будут украшать более восьми миллионов цветов.

Во всех районах города к экологическим акциям привлечены школьники, студенты и общественные организации. Районные администрации и муниципальные образования будут выдавать инвентарь в жилых кварталах, парках и скверах.