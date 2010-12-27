Губернатор поздравил патриарха Кирилла и Валентину Матвиенко со званиями Почетных граждан

В Петербурге городская власть назвала имена новых Почетных граждан Северной столицы. На этот раз ими стали Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко.

Губернатор Георгий Полтавченко выразил полное согласие с решение ЗакСа о присвоении звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" Валентине Матвиенко и Патриарху Кириллу. Вскоре после официального оглашения результатов голосования в парламенте градоначальник обратился с поздравительными словами в адрес спикера Совета Федерации и патриарха Московского и Всея Руси. Заслуги этих двух персон перед городом Георгий Полтавченко назвал "огромными". Кроме того, он поблагодарил почетных граждан за их индивидуальный вклад в жизнь Северной столицы. Об этом пишет "Петербургский дневник".

"Вы внесли большой вклад в возрождение православных святынь Санкт-Петербурга, укрепление его статуса синодальной столицы России, сохранение мира и согласия в обществе", - обратился Георгий Полтавченко к патриарху Кириллу.

Что касается Валентины Матвиенко, которая занимала пост губернатора Петербурга до Георгий Полтавченко, то глава города выделил ее вклад в социально-экономическое развитие, укрепление столичного и международного статуса, инвестиционного, научно-промышленного и туристического потенциала Северной столицы.

"Сегодня на высоком посту Председателя Совета Федерации Вы оказываете постоянное внимание и поддержку Санкт-Петербургу, нашим проектам и начинаниям", - говорится в обращении Георгия Полтавченко.