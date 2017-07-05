Полтавченко лично возглавит организацию похорон писателя Даниила Гранина

Пресс-секретарь главы Северной столицы Андрей Кибитов рассказал "Фонтанке", что Георгий Полтавченко собирается лично возглавить комиссию по организации похорон писатели и почетного гражданина Даниила Гранина.
Ранее стало известно, что Гранина предположительно похоронят на Комаровском кладбище, рядом с могилой его успруги. Близкие писателя и сценариста пока не называют дату и время траурной церемонии и гражданской панихиды.
Президент России Владимир Путин направил родственникам Даниила Гранина телеграмму с соболезнованиями.
Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге скончался писатель Даниил Гранин. В последние дни почетный гражданин Северной столицы находился в больнице.
Фото и видео: пресс-служба Кремля