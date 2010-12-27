Губернатор Полтавченко за год "обеднел" почти на миллион рублей

Глава Петербурга опубликовал налоговую декларацию

Петербургские чиновники опубликовали свои налоговые декларации за истекший финансовый год. Среди них оказался и глава Петербурга, губернатор Георгий Полтавченко. Губернатор Георгий Полтавченко заработал в 2016 году меньше, нежели годом ранее. Об этом свидетельствует декларация градоначальника, опубликованная 22 мая на сайте Смольного.

Так, за 2016 год доходы губернатора Петербурга составили 6,2 млн рублей (в 2015 году – 7,1 млн рублей). В его собственности по-прежнему нет личного автомобиля, зато есть несколько земельных участков и жилой дом в 385 кв.м. Его супруга, как и в 2014 и 2015 годах, заработала порядка 200 тысяч рублей и задекларировала квартиру в России площадью 210 кв. м.

Также декларации о доходах опубликовали члены правительства города. Самым богатым в их числе оказался вице-губернатор Александр Говорунов, его доход составил около 16 млн рублей.

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