Губернатор Нью-Джерси закрыл пляжи и парки штата ради экономии

Губернатор Нью-Джерси запретил жителям приходить на пляж, чтобы ему не мешали

1 июля губернатор Нью-Джерси распорядился закрыть государственные учреждения штата, в том числе пляжи и исторические достопримечательности. Причиной такого решения стали действия местных законодателей, которые не успели принять бюджет Нью-Джерси на 2018 год в срок. Губернатор добавил, что он в отсутствие утвержденного бюджета вынужден экономить административные расходы.

Тем не менее сам губернатор штата был замечен отдыхающим на одном из пляжей, который он закрыл для общего пользования. Появление на закрытой для публики береговой линии губернатор объяснил тем, что она прилегает к его загородной резиденции.