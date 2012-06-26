Неизвестные похитили термопласт на 2 млн по дороге из Петербурга в Подмосковье

Грузовик с пластмассой выехал из Северной столицы в подмосковный Хотьково. Однако по дороге неизвестные приказали перегрузить товар в другую машину.

Необычный случай произошел с грузом пластмассы, который отправили из Петербурга в Подмосковье. В пятницу, 27 января, в тягач Magnum из Белгородской области загрузили термопласт. Всего в кузове оказалось товара на 1,8 миллиона рублей. Грузовик выехал из Северной столицы в пункт назначения – подмосковный город Хотьково.

Однако по нужному адресу товар не прибыл. Обычно при пропаже груза пропадает и водитель с машиной, но в этот раз все произошло очень странно. Водитель не исчез и даже рассказал о судьбе пластмассы. Оказалось, что на территории Московской области он получил указание от неизвестного человека. Его попросили перегрузить термопласт в красный грузовик MAN. Автомобиль был с московскими номерами. Инцидент произошел недалеко от города Обнинска.

На прошлой неделе грузовик с металлоконструкциями таинственно исчез по пути из Петербурга в Череповец. В автомобиле было 20 тонн металла. Нов этот раз все прошло стандартно: вместе с грузом пропал и водитель, отключивший телефон и ГЛОНАСС.

Видео: Youtube / ДТП