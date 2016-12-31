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Грузовик, но не с пряниками: на Московском шоссе опрокинулся мусоровоз

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Содержимое грузовика с мусором рассыпалось на Московское шоссе

Днем в пятницу, 31 декабря 2016 года, на Московском шоссе в Петербурге вблизи поворота на Пушкин водитель самосвала, нагруженного мусором, не справился с управлением, автомобиль занесло на повороте, и гора отходов засыпала проезжую часть.

– Поворот с Московского шоссе на Пушкин. Мусоровоз перекрыл дорогу на выезд на МСК шоссе. Шумахер... Которыйне крепит контейнер свой, – прокомментировал один из очевидцев происшествия.

Фото с места происшествия опубликовали в сообществе spb_today. На снимках видно и пустую трассу с одиноким грузовиком, из которого просыпался мусор, и уже заполненную автомобилями дорогу, в том числе с рейсовым автобусом на ней.

Автомобили, проезжавшие в это время по Московскому шоссе, растаскивали колесами по трассе мусор.

Видео: архив
Фото: spb_today

Теги: авария , авария с мусоровозом , дтп , дтп петербург , московское шоссе , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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