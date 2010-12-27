На Васильевском грузовик с ларьком уронил рекламный щит на тротуар

Автомобиль, перевозящий ларек, зацепил и опрокинул рекламную тумбу. Кроме того, машина "подвинула" дорожный указатель.

В четверг, 2 марта, днем на Васильевском острове произошло дорожное ЧП с участием грузовика, ларька и рекламного щита. Как рассказывают очевидцы, по Кадетской улице ехал грузовой автомобиль с павильоном на прицепе снес тумбу с рекламой. У ларька открылся козырек, который цеплял все на тротуаре.

Первой жертвой пал рекламный щит: он не смог сопротивляться давлению и просто рухнул на тротуар. Затем козырек задел дорожный указатель. Но тот оказался устойчивее и просто подвинулся. К счастью, в момент падения тумбы по тротуару никто не проходил. Обошлось без пострадавших.

Свидетели утверждают, что грузовик уехал с места происшествия. Обстоятельства уточняются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург