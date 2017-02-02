Группа "Три пули" на Piter.TV

В прямом эфире канала Piter.TV состоится интервью с группой "Три пули".

Смотрите прямой эфир из открытой студии Piter.TV в ТРК ЛЕТО

8 февраля петербургская рэпкор-группа "Три Пули" накануне своего большого концерта в клубе "Цоколь 2.0" придет в гости к каналу Piter.TV. В рамках проекта "Открытая студия" музыканты расскажут петербуржцам о своем творчестве в прямом эфире. Пятеро брутальных и креативных парней из Купчино зарядят энергией своих поклонников и потенциальных будущих зрителей. На сцене они могут казаться агрессивными и даже яростными, но какими музыканты окажутся в реальной жизни? Начало трансляции запланировано на 12.00. Смотреть видео можно по ссылке.

Узнать больше о группе можно в их официальном сообществе.