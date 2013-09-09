"Сплин" удивили поклонников из Новосибирска новым светошоу

Петербургская рок-группа вспомнила незыблемые хиты и поразила новым альбомом. Восторженные фанаты пищат от удовольствия.

Накануне вечером, 20 февраля, Новосибирск встречал и провожал петербуржцев бурными овациями. В переполненном зале Дворца культуры "Сплин" представил новый альбом "Ключ к шифру". Впрочем, приятным сюрпризом стали и незыблемые хиты, такие как "Выхода нет" и "Скажи". Все действо на сцене сопровождалась световым шоу, которое российским рок-музыкантов еще пару лет назад было несвойственно. На заднем плане у музыкантов бушевала самая настоящая феерия: мандалы, часы, узоры, геометрические фигуры и многое другое.

После и во время концерта поклонники группы делились в соцсетях своими эмоциями: "Как там говоря : "Увидеть Париж и умереть!?". Ничего подобного! Услышать вживую "Сплин" и умереть от множественных оргазмов. Убеждаюсь уже который раз, живой звук намного лучше студийной записи!". Фанаты восхищаются харизматичностью Васильева, его умением зарядить публику:" Эмоций очень много, сидели подпевали песни". Многие почитатели группы убеждены, что "Ключ к шифру" один из самых ярких альбомов: "Честно, я не знаю, что написать. Какой комментарий здесь оставить? Сказать: "Это было круто!" – значит, ничего не сказать".

В Петербурге "Сплин" с программой "Ключ к шрифту" выступят 22 апреля в Ледовом дворце.

Видео: youtube, Гоша Мелиди / инстаграм, tanzvoyeur и satana_98

Фотографии: инстаграм, spleanband