Вышел новый клип "Ленинграда" на песню "Экстаз" с Ходченковой и Филипенко

В сети появился новый клип группы "Ленинград" на песню "Экстаз". В нем снялась Светлана Ходченкова.

Петербургская группировка "Ленинград" выпустила новый клип. На этот раз режиссер Анна Пармас (она же снимала "Экспонат", "Сиськи" и "В Питере - пить") сняла историю бурного романа с невеселым концом.

Роль главной героини досталась Светлане Ходченковой ("Росомаха: Бессмертный", "Викинг"). Ее возлюбленным стал Антон Филипенко ("28 панфиловцев").

По сюжету приехавшая на шиномонтаж богатая девушка встречает парня, который когда-то был ее одноклассником. У них завязывается бурный роман. Героиня покупает дорогой костюм своему ухажеру, водит его на выставки и балет. Кроме того, у пары бурные сцены в постели. Вот только оказывается, что парень не тот самый Стас, а Витек. Но влюбленные мирятся и собираются улетать в США. Вот только оказывается, что у Витька долг по кредиту, а значит он не может покинуть страну. Пока он сражается с охраной аэропорта. Его девушка удаляется в сторону посадки вместе с настоящим Стасом.

Лидер группировки Сергей Шнуров заявил, что клип о столкновении двух Россий. Той, что уже лет 20 не была в стране, и той, что трудится на шиномонтажке. Несмотря на постельные сцены у ролика нет рейтинга 18+.

Видео: Youtube / Ленинград | Leningrad