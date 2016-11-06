"Курара" – меломаны, которые не любят делать паузы

На кануне Нового года, в клубе "Зал ожидания" выступили рокеры из Екатеринбурга. Нашей съемочной группе Олег Ягодин и Юрий Облеухов рассказали о своем взгляде на музыку "Курары", о разношерстной публике и о своем переменчивом настроении.

Уральские музыканты в уже минувшем 2016 представили питерской публике свой новый альбом "Пуля", и хотя, по мнению поклонников, он получился более спокойным, чем предыдущие, весь зал все равно стоял "на ушах". Гитарист и вокалист группы рассказали нам о том, что они сами просто всегда получают удовольствие от происходящего:

"Начиная с двух нот, которые крутятся в голове, и, заканчивая готовым треком, который вышел на диске, и который мы потом выйдем на сцену и бахнем – нам все в этом нравится".

Юрий рассказал, что как-то Олегу Баранову из "Tequilajazzz" показали клип "Курары" со словами "тебе это точно понравится" и он начал их слушать. А потом и вовсе пришел на концерт, познакомился с коллегами, и теперь все дружно общаются и дружат. На что Олег Ягодин кивает головой и говорит, что в Питере "секут". Но все же, известной группой "Курара" себя не считает:

"Не могу сказать, что прямо очень известная группа, есть поизвестней группы-то сильно" – смеются рокеры, – "но могу сказать, что в последние годы популярность, известность наша возросла, конечно".

Если кто-то все еще думает, что упор и ставки эти уральцы делают на текст, то Ягодин нас заверил в том, что если ставки вообще какие-то и делаются - то только на звук:

"Ставка у нас одна – бас и бочка, что бы все качало. Мы считаем, что мы играем танцевальную музыку, чтобы все двигались. Текст – это дополнение. Сначала появляется музыка".

А по поводу текстов, Олег рассказал, что все они - каждая песня "Курары" – это будто его личный дневник. Музыкант считает, что память у него "дырявая", поэтому все записывает песнями. И если назвать ему какой-то определенный трек, он сразу вспоминает события того периода.

Как удалось лично убедиться нашему каналу, поклонники у группы собираются на концертах самые разнообразные. И составить определенный портрет слушателя практически невозможно. Здесь и женщины в офисных юбках-карандашах и парни с ирокезами прыгают в одном ряду. "Курара" с этим фактом согласна, и на наш вопрос, что же женщин приводит на концерты с такими часто мужскими текстами - говорит, что женщин и "должны вставлять мужские текста".

"Складывается очень разношерстная публика, потому, что кто-то приходит из-за того, что узнал Олега как актера, начал смотреть спектакли. Потом узнал, что Олег еще и музыкант – начал слушать Курару и пришел на концерт. Есть другие люди, которые постепенно начали слушать "Курару", втянулись, узнали, что Олег оказывается актер, сходили на спектакль и так далее. Девушки, наверно, поклонницы творчества Олега" – говорит гитарист.

Но Ягодин поправляет - "Васи! У нас номер один Вася – барабанщик. Он у нас секс-символ".

Не без юмора ребята рассказывают, что они собеседники так себе. На своих концертах группа не то, что болтать не любит, а останавливаться в принципе. И хотя Олег говорит, что мол ди-джеи вот на концертах разговаривают и ничего, оба участника нашей беседы понимают, что они точно с ди-джеями ничего общего не имеют. Участники группы "Курара" считают, что их музыка намного интереснее, чем они сами:

"У нас специфика, мы как бы любим, сводить треки. Не любим паузы между песнями. Вообще, в принципе, как меломаны, которые слушают музыку, мы не очень любим паузы. Поскорее бы следующая песня. А на концертах для нас это вообще ад, когда паузы и люди вроде как молчат в ожидании следующей песни. Мы ведь приехали, чтобы концерт дать, а не чтобы поболтать".

Видео: PiterTV

Станислав Бутенко, Дарья Молчанова