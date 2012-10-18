Группа 5`nizza устроила "Кин-дза-дзу" 20 века

Новые образы группы 5`nizza навеивают воспоминания о далеком советском кино, А новый альбом группы, конечно же; о самом главном.

Группа «5`nizza» реабилитировалась за годы молчания и запела весенним свежим голосом Сана (Андрей Запорожец) и харизмой Бабкина (Сергей Бабкин). 5`nizza вдохновляет своей индивидуальностью и смелостью. Её не ломает выход из зоны комфорта: Андрей с душой выступил на Евровидении 2016, а Сергей стал тренером в проекте «Голос країни 7». На промо-фотах к новому альбому ребята предстают в образах героев комедии Георгия Данелия «Кин-дза-дза!» и не пытаются скрыть ссылку на неё. У Данелия с чатланского (язык жителей планеты Плюк из комедии) «ку» - все остальные слова. Сан и Андрей решили говорить «ку» вместо топового «кю» (допустимое в обществе ругательство).

Каждый сингл альбома – отдельная песня о самом главном. В целом – альбом о настоящем, вечном и как никогда важном. Новый альбом 5`nizzы – свежий глоток воздух в преддверии весны. Ребята неизменно учат видеть светлое и доброе, искренне любить и, даже отчаявшись, верить. О чём и говорит в своём поздравлении к 14 февралю Сергей Бабкин.

Видео: Инстаграм, Sergey Babkin.5nizza.Musician.

Полина Хвостова