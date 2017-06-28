Ужасающее видео из Тюмени: полуторагодовалый малыш сорвался с третьего этажа

Маленький ребенок выпал из окон квартиры, расположенной на третьем этаже. Пролетев несколько метров, он приземлился на крышу пристройки.

Сегодня утром, 28 июня, в Тюмени полуторагодовалый малыш сорвался с третьего этажа. Инцидент произошел около половины двенадцатого в доме №4 по улице Моторостроителей. Шокированные очевидцы происшествия незамедлительно обратились за помощью в спасательные службы. Кроме того, последствия несчастного случая удалось запечатлеть на видео.

На кадрах можно заметить, как пострадавшего эвакуируют с крыши.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Ребенок выжил и сейчас находится в больнице. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По какой причине маленький ребонок выпал из окна, пока неизвестно.

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Видео: вконтакте, Максим Протопопов