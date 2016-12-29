"Гражданский брак" 6 серия: Палыч познакомится с родителями Темы

Почему отец Ники жаждет рассорить влюбленную парочку, узнаем уже сегодня. Смотреть новый эпизод сериала "Гражданский брак" будем в 20.30 на ТНТ или онлайн.

В очередном выпуске ситкома отец Ники оказывается в суде. Там он знакомится с безумной, по его мнению, парочкой. Они точно странные. Впрочем, еще большей неожиданностью для него становится тот факт, что эти ненормальные – родители Артема. Видимо правда: яблоко от яблони недалеко падает. В процессе общения Палыч выясняет, что Тема не предупредил своих предков о намерении жить вместе с Никой.

Поэтому, пользуясь такой замечательной возможностью напакостить ненавистному парню дочери, он рад сообщить родителям Артема, что их сын и Ника съехались. Палыч мечтает о том, чтобы его принцесса наконец оставила своего парня. Как выпутается из столь запутанной истории Тема. Узнаем в 6 серии "Гражданского брака". По этому поводу ТНТ в инстаграме написал такую "заманушку" : "Сегодня обнадежим и успокоим маму Артема".

В предыдущем эпизоде молодых не обошли скандалы. Артем в очередной раз поругался со своей девушкой Никой, а его друг Коля с Мариной. Чтобы позлить друг друга, все отправились в бар, где всячески пытались вызвать ревность своей второй половинки. Девчонок попытались склеить какие-то парни, пришлось Теме и Коле вступиться за них. Благо, все разрешилось благополучно: парочки помирились и поняли, что такие

провокации ни к чему хорошему не приведут. Те, кто не успели посмотреть "гражданский брак" 5 серия, не переживайте: сегодня в 20.00 ее вновь покажут в эфире ТНТ. Также она доступна к просмотру онлайн.

Видео: трейлер сериала "Гражданский брак"