Гражданки ФРГ погибли в результате нападения в Хургаде

В результате нападения на иностранных туристов в египетском курортном городе Хургада погибли две туристки из Германии

Жертвами атаки в египетской Хургаде стали две гражданки Германии. Среди пострадавших при нападении на отель в Хургаде оказалась гражданка России украинского происхождения. Как отметил вице-консул Генерального консульства в Хургаде Эльдар Ибрагимов, жизни российской туристки ничего не угрожает, она находится под присмотром врачей. Она получила порядка 20 ножевых ранений, однако все они легкие.

Сегодня днем вооруженный ножом человек атаковал туристов в гостинице в курортном городе в Хургаде. Нападавшего уже задержали. По предварительным данным, он приплыл на закрытый пляж гостиницы с общественного пляжа, который находится недалеко от этого места.

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Twitter: @amrsalama