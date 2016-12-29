На Петроградке гражданина США пырнул ножом его знакомый

Иностранный гражданин получил ножевое ранение в квартире, где он проживает. По словам пострадавшего, рану нанес его знакомый.

Во вторник, 24 января, утром в травматологию на Петроградской стороне пришел гражданин США. У 53-летнего мужчины обнаружили ножевую рану на предплечье. Пострадавший рассказал некоторые подробности инцидента. По его словам, травму он получил в квартире на Каменноостровском проспекте, где он и проживает. Причем, удар ножом совершил его знакомый. При каких обстоятельствах произошел этот инцидент – пока не известно.

Рана у американца оказалась достаточно серьезной, так что врачи решили отправить его в Мариинскую больницу. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают подробности конфликта. Идет поиск загадочного знакомого, орудующего ножом.

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