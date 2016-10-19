Гражданин Петербурга отравил 70 граммами ртути полицейский участок в Кировском районе

Сегодня, 5 марта 2017 года, в отделение полиции Кировского района принесли баночку с ртутью, которая стала причиной отравления сотрудников правоохранительных органов. Однако выходной пострадавшим получить не удалось. Отделение полиции работает в штатном режиме

Руководство полиции решило не устраивать выходной для одного из полицейских управлений в Кировском районе из-за форс-мажорных обстоятельств. Туда сегодня доставили злоумышленника с баночкой ртути, содержимое которой стало причиной отравления сотрудников правоохранительных органов. Но всё-таки получить выходной не удалось. Несмотря на общее недомогание, специалисты посоветовали не грешить на металл.

"В баночке находились 60 – 70 миллиграммов ртути, это малое количество, – поясняют официальные лица – Превышения ПДК в отделе нет, банку вообще не открывали. Мы вывезли ее на утилизацию".

Мужчину, находящегося в крайней степени алкогольного опьянения привели в 64-й отдел полиции Кировского района на проспекте Маршала Жукова поздно вечером 4 марта. При осмотре он достал из кармана стеклянный пузырек с наклеенной бумажкой. Она еще хранила выполненную от руки надпись "Ртуть". На этикетке же можно разобрать и дату – сентябрь 1955 года. Чернилами другого цвета и, очевидно, гораздо позже в бумажку были вписаны цифры "434".

Видео: Piter.TV

Фото: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург