Гражданин Марокко трое суток ехал на велосипеде из Петербурга, чтобы попасть в Финляндию

На русско-финляндской границе задержан гражданин Марокко, который хотел незаконно попасть на территорию Евросоюза.

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ задержали неподалеку от Выборга подозрнительного молодого человека на велосипеде. Мужчина оказался 28-летним уроженцем Марокко, который пытался незаконно пересечь границу России и Финляндии. Однако марокканец попался в руки силовиков в ночь с 22 на 23 мая. Парень не стал отпираться от преступного деяния и рассказал правоохранителям свою историю.

Оказывается, гражданин североафриканской страны прибыл в Россию еще 8 мая. Сначала он находился в Москве, а потом переехал в Санкт-Петербург. Здесь марокканец купил себе горный велосипед, на котором и направился в сторону Финляндии. Молодой человек справил в путь теплые вещи, палатку, медикаменты и продукты. С тяжелым рюкзаком за плечами он смог проехать на велосипеде трое суток, останавливаясь только на ночлег. Мужчина спокойно доехал до Выборга и даже загрузил на навигатор путь до Лааперанты, но через несколько часов был задержан силовиками.

После беседы с бойцами ФСБ РФ путешественник был передан для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.2 КоАП РФ. Теперь его ждут суд, штраф и высылка за пределы РФ.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ