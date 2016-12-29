На "Комендантском проспекте" у пассажира метро отобрали гранату и патроны

Сотрудники метр во время рядового досмотра нашли в рюкзаке молодого человека патроны и гранату. Для изъятия боеприпасов вызывали сотрудников ОМОНа.

Необычный багаж обнаружили у одного из пассажиров петербургского метрополитена. В среду, 25 января, при рядовом досмотре в сумке молодого человека нашли патроны и похожий на гранату предмет. Инцидент произошел около половины девятого утра.

На станции "Комендантский проспект" сотрудники метро осматривали рюкзак 19-летнего пассажира. Оказалось, что он вез в сумке 80 патронов и что-то похожее на гранату Ф-1. На место вызвали бойцов ОМОНа для проверки. Сотрудники ОМОН смогли определить, что патроны холостые. Скорее всего, граната окажется учебной. Но несмотря на эти предположения, все боеприпасы отправили на экспертизу.

Проводится проверка. А молодому человеку предстоит рассказать, зачем ему нужно были муляжи боеприпасов.

В начале месяца мы сообщали, что задержанный в Петербурге за грабеж могильщик возил в машине гранату. Уроженца Тверской области задержали по подозрению в преступлении. А во время обыска в его автомобиле нашли 280 патронов от пистолета, 36 – от винтовки и 19 – от газового пистолета и гранату кармане на водительской двери.