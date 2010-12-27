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В Петербурге с грубыми нарушениями завершен ремонт Набережной реки Фонтанки
Сегодня, 12:35
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Shdaria
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В Петербурге с грубыми нарушениями завершен ремонт Набережной реки Фонтанки

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Градозащитники заявили, что ремонт набережной Фонтанки произведен с грубыми нарушениями.

 В Петербурге участок набережной реки Фонтанки у площади Ломоносова был произведен ремонт. Как выяснилось, ремонт осуществился с грубыми нарушениями.

Как сообщают градозащитники, исторический рисунок Набережной реки Фонтанки испорчен, в рисунке кладки появились вертикальные деформационные швы.

Известно, что ремонт проводила ГК «Геоизол».

Заметно, что камни на участке отличаются цветом и фактурой от старых. Также выяснилось, что строители скрепляют облицовочные камни обычным строительным силиконовым гелем.

 

Фото: соцсети

Теги: набережная реки фонтанки , нарушение работ , петербург , ремонт , фонтанка
Категории: Новости СПб Лента новостей

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