В Петербурге с грубыми нарушениями завершен ремонт Набережной реки Фонтанки

Градозащитники заявили, что ремонт набережной Фонтанки произведен с грубыми нарушениями.

В Петербурге участок набережной реки Фонтанки у площади Ломоносова был произведен ремонт. Как выяснилось, ремонт осуществился с грубыми нарушениями.

Как сообщают градозащитники, исторический рисунок Набережной реки Фонтанки испорчен, в рисунке кладки появились вертикальные деформационные швы.

Известно, что ремонт проводила ГК «Геоизол».

Заметно, что камни на участке отличаются цветом и фактурой от старых. Также выяснилось, что строители скрепляют облицовочные камни обычным строительным силиконовым гелем.

Фото: соцсети