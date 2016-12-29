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Грабители избили продавца и вынесли из салона 25 смартфонов

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На Художников двое преступников ограбили салон сотовой связи

Накануне утром, около десяти часов 4 января 2017 года, в Выборгском районе двое неизвестных злоумышленников ограбили салон сотовой связи. Как сообщается, произошло это на проспекте Художников.

Двое грабителей ворвались в помещение магазина и принялись избивать 19-летнего продавца. После этого один из преступников разбил витрину и сгреб оттуда в сумку 25 смартфонов, а другой вытащил выручку из кассового аппарата. Совершив ограбление, злоумышленники скрылись.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Преступников разыскивают. Администрация салона сотовой связи устанавливает размер причиненного ущерба.

Видео: архив 

Теги: ограбление , ограбление салона связи , петербург , проспект художников
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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