Грабители, угрожая мужчине битой, украли чугунную шкатулку XIX века

Полиция ищет двух преступников: рыжебородого и светловолосого

В Петербурге на проспекте Энгельса молчаливые грабители с битой обчистили квартиру и сильно избили ее владельца. Как сообщается, произошло это накануне, 4 мая, около шести часов вечера.

Позднее пострадавший молодой человек рассказал, что двое неизвестных напали на него, когда он выходил из своей квартиры на проспекте Энгельса. У 22-летнего молодого мужчины отняли ключи, втолкнули его обратно в квартиру, примотали скотчем к креслу и избили бейсбольной битой.

Похитив ноутбук, старый мобильный телефон и чугунную резную шкатулку XIX века, преступники скрылись, заперев жертву снаружи. Позже ключи были обнаружены на полу в парадной.

Молодой человек сумел освободиться и позвонить родителям, которые, в свою очередь, обратились в полицию. Позднее пострадавший описал своих обидчиков как рыжебородого мужчину в черном и блондина в серых брюках.

Видео: архив