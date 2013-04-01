Грабитель ворвался в квартиру пенсионерки и отнял у нее сбережения

76-летняя женщина лишилась 45 тысяч рублей

Накануне днем, в четверг, 22 декабря 2016 года, грабитель ворвался в квартиру пенсионерки, живущей в Невском районе, и силой отобрал все имеющиеся сбережения.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, случилось это около полудня. Неизвестный злоумышленник позвонил в квартиру одного из домов по проспекту Большевиков, ему открыла пожилая женщина.

Применив силу, грабитель отнял у 76-летней старушки все имевшиеся у той деньги - 45 тысяч рублей. После этого преступник скрылся.

Пенсионерка обратилась в полицию. Сейчас преступника ищут.

Видео: архив