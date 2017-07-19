Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
700 рублей затмили разум: мужчина попытался совершить ограбление и скрыться
Сегодня, 18:51
0
Shdaria
66

700 рублей затмили разум: мужчина попытался совершить ограбление и скрыться

0
 
 

В Петербурге грабителю не удалось скрыться от сотрудников Росгвардии.

 В Петербурге задержан 33-летний мужчина, который избил и ограбил 52-летнего мужчину. Инцидент произошел в гипермаркете на проспекте Просвещения, об этом сообщает "Петербургский Дневник"

Житель Петербурга с набранным товаром направлялся к кассе магазина. Чтобы произвести оплату продуктов мужчина приготовил 700 рублей, в этот момент неизвестный ударил посетителя в голову, выхватил деньги и пытался скрыться. 

Сотрудники гипермаркета оперативно нажали "тревожную" кнопку, затем немедленно в магазин прибыл наряд вневедомственной охраны. Злоумышленнику не удалось скрыться от сотрудников Росгвардии, в результате чего грабитель был задержан. 

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Украденные деньги изъяли, а задержанного доставили в 17 отдел полиции.
 
Пресс-служба УВО войск национальной гвардии по Петербургу сообщает, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Теги: грабеж в гипермаркете , грабитель , новости петербург , новости спб , ограбление в магазине , петербург , проспект просвещения
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5