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Asyaromanenkova
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Незнакомец с чулком на голове не смог ограбить банк на Дунайском

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Неизвестный с парой колготок на голове ворвался в отделение банка во Фрунзенском районе Петербурга. Но забрать деньги он так и не смог.

Необычное нападение на офис банка "Росгосстрах" произошло в Северной столице. В отделение на Дунайском проспекте вечером в среду, 5 июля, вошел незнакомец. Свое лицо мужчина спрятал под женским чулком.

Злоумышленник начал угрожать 47-летней сотруднице банка. Он потребовал деньги из кассы, а в случаи неповиновения обещал расправиться с женщиной. Однако все пошло совсем не по его плану. Менеджер нажала на тревожную кнопку. Видимо, это испугало налетчика, потому что он быстро покинул офис банка. Подоспевшая через несколько минут охрана уже не застала преступника.

Проводится проверка. Осматриваются записи камер. Грабителя в чулке ищут правоохранительные органы.

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Теги: новости петербурга , новости питера , новости спб , ограбление , происшествия спб
Категории: Происшествия

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