В Петербурге вычислили грабителя конторы микрозаймов на Уточкина

Правоохранительные органы Петербурга поймали подозреваемого в ограблении микрофинансовой организации на улице Уточкина.

Служители закона Северной столицы раскрыли ограбление микрофинансовой организации месячной давности. В конце мая незнакомец ворвался в офис на улице Уточкина финансового учреждения и угрожал расправой 23-летней сотруднице. Злоумышленнику удалось завладеть шестнадцатью тысячами выручки, с чем он и скрылся.

Сотрудники УМВД по Приморскому району смогли вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин.

Ранее уже было заведено уголовное дело о грабеже. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается: уточняются детали инцидента.