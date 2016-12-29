В Петербурге небритый мужчина не смог ограбить салон связи из-за упрямого продавца

Преступник ушел ни с чем, так как сотрудник магазина просто отказался подчиниться и отдать ему выручку.

Понедельник, как известно, - день тяжелый. Вот не заладилось с ограблением 9 января у неизвестного мужчины в Невском районе. Около пяти часов вечера накануне в салон сотой вязи зашел мужчина. Вместо денег он достал пистоле, которым тут же начал грозить продавцу. Незнакомец требовал отдать ему выручку из кассы. Но продавец оказался не из робких. Поэтому на все угрозы ответил отказом. Злоумышленник оказался не таким уверенным в себе, поэтому предпочел скрыться с места преступления без всего.

На место прибыли правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает "Фонтанка".

Накануне стало известно, что трое грабителей-неудачников попались с пустой кассой в Купчине. Компания из двух парней 20 лет и их 17-летней спутницы решила обнести магазин, но их спугнула сигнализация. Тогда они переключили внимание на салон связи. Но пробравшись в него молодые люди не смогли вскрыть кассу и забрали ее с собой. Именно она и выдала подозреваемых, которых задержали практически сразу же.