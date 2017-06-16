Грабитель избил продавца «Евросети» и похитил почти 700 тысяч рублей

Преступник дождался, когда продавец останется один в салоне, и напал на него

Неизвестный избил продавца салона связи на шоссе Революции и унес почти 700 тысяч выручки незадолго до приезда инкассаторов. По предварительным данным, грабитель дождался, пока в помещении магазина никого не останется, ворвался туда и сильно избил сотрудника.

Полиция расследует дерзкое ограбление салона сотовой связи в Красногвардейском районе Петербурга. В четверг вечером грабитель избил руками продавца-консультанта, похитил 685 тыс. рублей из салона на шоссе Революции и скрылся.

Сотрудники ЧОП, прибывшие по вызову, не обнаружили злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. Полиция ищет преступника, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.