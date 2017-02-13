Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 10:16
0
Moulin_
287
Код вставки плеера

Готовились ко Дню влюбленных: трое бандитов обчистили парфюмерный магазин

0
 
 

Трое преступников ограбили магазин "РИВ ГОШ" на улице Савушкина

В Петербурге в ночь на понедельник, 13 февраля, трое преступников в капюшонах и темных перчатках обчистили расположенный на улице Савушкина косметический магазин "РИВ ГОШ".

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, произошло ограбление со взломом около половины пятого часа утра. Трое мужчин вынесли из магазина товара – косметики и парфюмерии – на крупную сумму денег. Отмечается, что сигнализация сработала, и на место происшествия приехали сотрудники охраны, однако преступники успели скрыться до прибытитя группы. 

Известно, что в магазине есть камеры видеонаблюдения. Изучением записей сейчас занимается полиция.  По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Одновременно дирекция магазина подстчитывает убытки.

Видео: из архива instagram

Теги: ограбление , петербург , украли духи , улица савушкина
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5