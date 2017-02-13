Готовились ко Дню влюбленных: трое бандитов обчистили парфюмерный магазин

Трое преступников ограбили магазин "РИВ ГОШ" на улице Савушкина

В Петербурге в ночь на понедельник, 13 февраля, трое преступников в капюшонах и темных перчатках обчистили расположенный на улице Савушкина косметический магазин "РИВ ГОШ".

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, произошло ограбление со взломом около половины пятого часа утра. Трое мужчин вынесли из магазина товара – косметики и парфюмерии – на крупную сумму денег. Отмечается, что сигнализация сработала, и на место происшествия приехали сотрудники охраны, однако преступники успели скрыться до прибытитя группы.

Известно, что в магазине есть камеры видеонаблюдения. Изучением записей сейчас занимается полиция. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Одновременно дирекция магазина подстчитывает убытки.

Видео: из архива instagram